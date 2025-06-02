馬鞍山薈朗近一年百分百蝕讓　納米樓唔使三球沽　持貨5年貶值28%

入伙約8年的馬鞍山薈朗，近年二手成交個案均告蝕讓收場，屋苑一伙開放式戶最新以297萬元沽出，較五年前買入價帳面蝕讓28%。



中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，近日拆息回落，供樓負擔降低，入市氣氛升溫，馬鞍山薈朗2座中層B5室，實用面積223平方呎，開放式間隔，日前議價後以297萬元易手，平均呎價約13,318元。他表示，新買家為用家，見單位樓齡較新，間隔合用，即入市單位自用。

馬鞍山薈朗2座中層B5室。（樓書資料）

2020年買入價413萬

據悉，原業主於2020年以413萬元購入單位，持貨約5年，是次易手賬面蝕約116萬元離場，單位期內貶值28%。

近一年共25宗二手交投、全數蝕讓

翻查代理資料，自2024年7月份起，該屋苑已錄得25宗二手成交，全部均需要帳面蝕讓，蝕讓幅介乎3至31%。其中蝕幅最多的個案為薈朗2座低層A02室，實用面積221平方呎，成交價僅280萬元，貶值31%。

馬鞍山薈朗。