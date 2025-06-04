長實半山21 BORRETT ROAD招標四房雙套戶　本周日起招標

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETT ROAD，今日（4日）推出全新一張銷售安排，將於本周日（8日）起以招標形式發售1伙四房雙套單位，涉及為10樓3號室，實用面積2,193平方呎，招標日期截至6月13日，兩小時招標。



至於，21 BORRETT ROAD對上一宗成交單位為1樓3室，實用面積2,112平方呎，屬四房間隔，於2025年3月以1.27億元連1個車位招標沽出，折合呎價約6.01萬元。

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETT ROAD。（樓盤網站圖片）

餘貨曾208億轉手、呎價6.2萬 2023年7月終止

資料顯示，2022年9月底，長實以207.66億元出售21 BORRETT ROAD餘貨單位予新加坡公司華瑞資本（Sino Suisse Capital Pte.）時，涉及152個住宅單位及一籃子車位，當時住宅單位的平均成交呎價為6.2萬元。不過該宗交易於2023年7月終止買賣。