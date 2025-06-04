短炒淺水灣豪宅大賺！南灣御苑原則三房2980萬沽　持貨1年實賺3球

二手市場轉活，有部分豪宅買家成功短炒賺錢離場。淺水灣南灣御苑有業主在樓市撤辣買入該屋苑原則三房套單位投資，最終持貨短短1年轉手，單位升值480萬元或近兩成。如扣除入市基本使費，料仍賺319萬元離場。



據消息指，是次成交為淺水灣南灣御苑1座低層C室，實用面積1,367平方呎，原則三房套間隔，座向西北，外望山景。據知，原業主在今年2月分別以7.5萬元叫價放租，以及3,280萬元叫價放盤，單位最終以2,980萬元連車位沽出，呎價約21,800元。

撤辣後入市 扣除使費實賺逾300萬

至於，原業主在2024年4月、即樓市撤辣後以2,500萬元買入單位，持貨約1年轉手，帳面獲利480萬元離場，單位期內升值19.2%。如扣除包括代理佣金54.8萬元及106.25萬元稅務等費用，料實際賺約319萬元。