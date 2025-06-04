紀惠湯文亮再次減磅　灣仔道三層巨舖2.4億放售

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，近月連環放售旗下豪宅及商業資產，該集團最新委任代理出售灣仔道駿逸峰三層巨舖，市值約2.4億元，平均呎價1.35萬元。



是次放售物業為灣仔道223至227號及日善街28號駿逸峰地下、1樓及2樓，業權包括外牆、廣告位及灣仔道露天面積，物業總面積達17,775平方呎，部份交吉及部份連租約出售。

第一太平戴維斯投資及銷售部副主管及資深董事陳汝軒表示，該鋪每層建築面積約5,652至6,137平方呎，配合4.66至5.43米的的特高樓底。而面向灣仔道1,244平方呎的露天空間，亦可打造成特色露天餐飲區。

紀惠集團放售位於灣仔道的巨型商鋪。

紀惠持續放售旗下物業 舂坎角及北角物業相繼沽出

根據過往資料，紀惠集團近幾個月有多個物業放售。位於舂坎角海天徑3至7號的華翠海灘別墅，早前已委託仲量聯行以要約形式出售該約10萬平方呎的大型豪宅地皮，該物業現時叫價15億元，相比今年2月的20億元減少愈25%。

北角丹拿花園地鋪早前亦以7,600萬元沽出，建築面積約12,617平方呎，最近叫價爲9,400萬元。