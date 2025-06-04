沙田欣廷軒樓價4年跌兩成！兩房戶638萬速沽　貴銀行估價7%照賣

樓價連年下調，部分早年高位買入的業主需蝕錢去貨。沙田欣廷軒一伙兩房單位，放盤僅四日即獲買家垂青，終微減12萬元以638萬元轉手，呎價15,300元。業主持貨僅4年，單位貶值兩成。



世紀21奇豐物業分區經理吳元利表示，上述成交單位為欣廷軒5座中層F室成交，實用面積417平方呎，屬兩房兩廳間隔，座向東南望開揚景。單位叫價650萬元，放盤4日即獲買家洽購，雙方議價後終減12萬元，以638萬元成交，呎價15,300元。

貴估價最多7% 業主仍帳蝕一球半走

另據網上銀行對該物業的估值，中銀網上估價為596萬元，而恒生估價為622萬元，換言之單位最新成交價較估價高約2.6%至7.1%。

據了解，原業主於2021年5月購入上述單位，當時作價795萬元，持貨4年至今沽售，帳面蝕157萬元，單位期內跌20%。