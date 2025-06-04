「收租王」永倫主席倫耀基8198萬沽大潭玫瑰園　7年勁蝕逾8800萬

近年頻頻沽售旗下房地產資產的永倫集團，最新再有減磅行動。永倫集團創辦人倫志炎兒子、集團主席倫耀基及其相關人士，新近以8,198萬元沽出大潭玫瑰園獨立屋，成交呎價約2.5萬元，至今7年轉手帳面大蝕逾8,800萬元。



據資料顯示，是次成交為大潭紅山道88號玫瑰園獨立屋，實用面積約3,314平方呎，單位在2025年5月底以8,198萬元沽出，呎價約24,738元。至於新買家姓陳，其英文名以普通話配音，料內地背景人士。

倫耀基7年前市傳買入價1.7億 今帳輸8800萬

最再上一個業主為俊文珠寶及相關人士，在1997年以「FUTURE BEST DEVELOPMENT LIMITED」公司名義7,700萬元買入。及後在2018年該洋房市傳以公司賣殼形式1.7億元沽出，當時買家為「收租王」永倫主席倫耀基（LUN, YIU KAYEDWIN）以及其相關人士。

換言之，倫耀基等人持貨至今7年轉手，帳面大蝕8,802萬元，單位期內大幅貶值52%。

大潭紅山道88號玫瑰園。

2.3億蝕沽中環皇后大道中九號全層 樓價7年蒸發逾3億

事實上，永倫集團近年頻頻沽售旗下房地產資產，目前仍有不少核心區商業物業正在放售。最新以約2.3億元沽出中環皇后大道中九號34樓全層，較2018年寫字樓高位時以約5.3億元購入時帳面貶值約57%，樓價7年蒸發逾3億元。

另外永倫主席倫耀基旗下的茂盛控股（0022），近月委託代理放售金鐘遠東金融中心極高層海景單位，意向價6,116萬元，較7年前商廈高峰期的購入價，大幅低逾1億元約或63%。

2月份曾一周內沽3物業、套現近10億

永倫集團沽售步伐一直未停，如在2月份一周之內連環沽出3項物業，套現接近10億元。當中包括青衣永倫800酒店以7.65億元沽出，同一周內以1.18億元沽出屯門仁政街地下16號慎成大廈1、2及3樓，以及以1.07億元沽出北角書局街28號國賓大廈2及3樓。