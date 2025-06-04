黃竹坑港島南岸交投旺　滶晨四房戶6220萬沽　海盈山連沽15伙

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，錄得大額成交個案，一伙四房戶以逾6,220萬元沽出，呎價逼近4萬元。



至於嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第4期海盈山，於周三單日連沽15伙，成交金額逾1.98億元。



以招標形式售出的單位為滶晨第1座(1B) 32樓P2單位，實用面積1,559平方呎，4房2套連工作間及洗手間設計，連同一個停車位，呎價39,900元，售價6,220.38萬元。

「滶晨」連續五日截標 , 成功標售28伙，合共套現近15.5億元， 每伙平均成交價逾5,500萬元，平均呎價近39,000元，共錄5組大手富豪客。

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨。

海盈山連沽15伙 四房戶3180萬沽、呎價3.47萬

至於嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第4期海盈山，於上周六 (5月31日) 加推第6號價單並於6月4日發售，沽出14伙。

海盈山以價單形式售出之單位均為實用面積582平方呎的兩房梗廚戶型。此外，項目並以招標形式成功售出1伙高層三房一套單位。該單位實用面積為915平方呎，成交價為3,180萬元，呎價約34,754元。

海盈山累售246伙、套現逾36億

海盈山現時已屆現樓，並已啟動交樓程序，項目至今累計售出246伙，總成交金額逾36億元。

黃竹坑站港島南岸第4期海盈山。