黃竹坑滶晨48小時內開價　涉3伙不同類型兩房、沿用網上收票

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，今日（3日）公布最新部署。發展商表示，項目於48小時內上載首張價單，首批將會包括有3伙不同類型兩房，計劃沿用網上方式收票，至於富豪貴賓廳及示範單位將於周末起開放予公眾參觀。



4日沽27伙套現逾14.8億

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目昨日再以招標形式售出3伙，套現逾1.4億元。4日內沽出27伙， 套現逾14.8億元，平均每伙逾5,500萬元，平均呎價近3.9萬元，逾半買家為本地豪宅客，其餘為內地及海外富豪。

新世界發展營業及市務部總監何家欣（右）

兩房玄關至開放式廚房以木材裝飾

另外，發展商同日開放一伙無改動示範單位參觀，以第1A座18樓B室為藍本，單位實用面積494平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔。單位玄關至開放式廚房以木材裝飾，並設有玄關鏡。

開放式廚房以玻璃溫室設計，客廳方正並設落地玻璃趟門連接露台及工作平台。至於，主人睡房呈長方形設計，間隔實用，設預留衣櫃位置。

↓↓黃竹坑滶晨第1A座18樓B單位↓↓

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項目設447伙

項目提供447伙單位，由1A及1B兩座大樓組成，其中1A座標準樓層最多5伙，1B座標準樓層最多6伙。戶型涵蓋兩房至五房，項目亦另設9伙複式特色戶。單位實用面積408至3,120平方呎，當中兩房涉266伙；三房涉112伙；四房涉67伙；五房涉2伙。

2021年擊敗5間發展商投得 補地價金額逾64億

港島南岸第五期可建樓面約63.6萬平方呎，由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497），以及麗新發展（0488）合組之財團，於2021年1月擊敗其餘5間發展商投得，當時補地價金額逾64億元，每呎補價為10,119元，分紅比例為25%。