二手樓蝕讓持續　大埔太湖花園兩房460萬沽　六年放帳蝕140萬

二手樓交易繼續出現蝕貨，大埔太湖花園一伙兩房單位，最近以460萬元沽出，成交呎價約10,575元，帳面蝕讓近23.3%。



中原地產火炭銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，成交單位為太湖花園17座低層H室單位，實用面積435平方呎，原業主叫價約490萬元，經議價後以460萬元沽出，平均呎價爲10,575元。新買家爲上車客，購入該單位自用。

大埔太湖花園

樓按拆息下調增買家入市信心

吳嘉權認爲，因近期樓按拆息持續下調，從而增加買家入市信心。原業主在2019年以600萬元購入該單位，持貨6年後易手帳面蝕讓140萬元離場，單位貶值約四分之一。

該屋苑17座低層H室2房平面圖（資料來源：美聯物業）

因小孩遷區就讀蝕讓離場 屬屋苑少數蝕讓個案

該單位原業主因其小孩往其他地方就讀，便急於以蝕讓價形式放售。根據過往成交記錄，該屋苑最近3年41宗成交個案裏，僅一成半的成交單位以蝕讓價出售，其餘皆爲帳面升值。

同屋苑三房戶3年前高價930萬易手

該屋苑在市道暢旺時，個別三房戶作價接近千萬元，如2期18座中層B室單位，實用面積679平方呎，採三房間隔，在2022年7月以930萬元易手，平均呎價爲13,697元。