屯門NOVOLAND 3A期預計本月推盤　會所設施曝光｜多圖

新地（0016）旗下發展樓盤 NOVOLAND 整體項目已發展完成，餘下3A期發展項目亦即將發售，項目第3期「NOVO resort」 會所已向住戶開放。新地代理執行董事陳漢麟表示，NOVOLAND 3A期設兩幢大廈，提供534伙，預計於本月公佈樓書，預計本月內發售。



陳漢麟表示，位於九龍站環球貿易廣場的示範單位，亦會在NOVOLAND開設，開放當天會在展示廳，提供三個不同房型的示範單位。

左起：新地代理工程管理部策劃總監伍則堅、新地代理執行董事陳漢麟、WeSpire Living Limited副董事總經理朱啟明。

會所多達88項遊樂設施 享受各種玩落體驗

新地代理工程管理部策劃總監伍則堅表示，「NOVO resort」度假式園林住客會所連同公用花園和遊樂地方總面積佔40萬平方呎，會所分別由國際名師團隊 Richard Basmajian Interiors Limited，以及日本和泰國等地區團隊攜手打造。當中設施包括面積約10,000平方呎的「北歐大庭園」和兩個「派對大屋」，配備私人泳池和燒烤園地，供不同年齢層舉辦大小聚會。

+ 3

+ 4

兒童設施佔地頗大 切合兒童成長需要

會所提供達2.2萬平方呎的青年及童樂空間，當中包括2個室內主題遊樂場，2個室內趣味教室及多個戶外遊樂場地，結集不同主題的玩樂設施，爲兒童給予多元的成長教育。

會所更引入e-sport設備「電競天下」共提供6組模擬賽車駕駛座譲住戶一同較勁。另外亦設有卡啦ok房、桌上娛樂的活動設施．給予住戶工作休閒的交流活動。而愈6米高的大型跨層滑梯亦相繼落成，加上現時熱門的STEAM主題教室，可迎合不同年齡層人士的需要。

+ 4

健身室24小時全天開放 享受運動樂趣

「NOVO Resorts」備有2個面積合共約6,600平方呎的健身室、其中「動力健身館」24小時全天候供住戶使用、配備提供 TRX 設施，讓住戶可一邊進行重力訓練， 一邊飽覽池景致；而「酷動健身館」側提供108件健身器材，包括多項先進專業健身儀器及裝備，可配合住戶按需訓練。

其他新落成的運動設施，還包括约500米長的「跑跑樂」跑步徑和長約750米的全天候 「悠然漫步徑」，讓住戶舒展身心，享受家庭樂趣。

會所增設多個藝術品 本地團隊聯手打造

NOVOLAND會所內擺放達101個藝術工藝品，由知名香港資深及年青藝術家共同建設的「藝術長廊」，透過壁畫、雕塑、繪畫及裝置藝術，將生活空間搖身變成共享藝術社區。