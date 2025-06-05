黃竹坑滶晨首批101伙　均價2.1萬平絕港島南岸　代理：有加價空間

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，今日（5日）公佈項目首張價單，涉及101伙，折實平均呎價20,932元，戶型涵蓋兩房至四房，入場價850.3萬元起，折實呎價18,688元起。



中原陳永傑：入場費、呎價屬港島南岸首批價單最平

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，滶晨首張價單101伙，戶型涵蓋兩房至四房，折實平均呎價20,932元，入場價由兩房850萬元起，兩者均屬港島南岸首批價單最平。又料「供平過租」再現，相信對上車客及投資者有吸引力，預計客群多元化，包括國際、內地客。

另他指，區內租盤短缺，租賃需求持續高企，參考同區租賃市況，預料落成後呎租約70元起，個別優質附傢俬單位呎租更可達90元，租金回報4.4至近6厘不等。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

美聯布少明：料有加價加推空間

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，是次推出的價單單位訂價吸引，為港島南岸項目新低價，較目前同區項目訂價有折讓，料有加價加推空間，估計項目有3成為投資客，而內地客佔比亦料約有3成。

布少明表示，參考目前港島南岸項目的平均呎價，是次訂價有所折讓。而預計項目除用家外，投資客比例料佔約3成，落成後租金呎價料約有70至80元水平，租金回報率約逾4厘水平。

美聯物業住宅部行政總裁布少明。

項目設447伙

項目提供447伙單位，由1A及1B兩座大樓組成，其中1A座標準樓層最多5伙，1B座標準樓層最多6伙。戶型涵蓋兩房至五房，項目亦另設9伙複式特色戶。單位實用面積408至3,120平方呎，當中兩房涉266伙；三房涉112伙；四房涉67伙；五房涉2伙。

2021年擊敗5間發展商投得 補地價金額逾64億

港島南岸第五期可建樓面約63.6萬平方呎，地皮最多提供不多於1,050伙住宅單位。新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497），以及麗新發展（0488）合組之財團，於2021年1月擊敗其餘5間發展商想港鐵投得地皮，當時市場估計項目每平方呎樓面地價最高約1.8萬元，估值達約114.5億元。地皮投得後財團仍需支付補地價，當時補地價金額逾64億元，每呎補價為10,119元，分紅比例為25%。