深水埗納米一房360萬沽 業主中途反價仍創歷史新低 8年勁蝕三成
撰文：李明珠
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市場有納米單位再錄得低價蝕讓成交。深水埗AVA 61一伙一房單位最新以360萬元沽出，呎價15,517元，創屋苑歷史新低。原業主於2017年一手買入，帳面蝕讓158萬元離場，單位大幅貶值超過3成。
鴻發地產營業總經理梁文楓表示，上述單位為AVA 61中層A室，實用面積233平方呎，一房間隔。據悉，單位已放盤多時，近期調整至388萬元放盤後獲新買家洽詢。而新買家居住新界區，睇樓一個多月，希望尋覓400萬以下的單位。因見是次單位樓齡新，交通方便，並附有原業主的新裝修，所以決定出價洽購單位。
雙方隨即就單位議價多日，在商討過程中原業主原本願意以353萬元成交，隨後見市況波動又再反價到363萬元，最終經買家誠意議價後以360萬元成交，折合呎價15,517元。
呎價創歷史新低、8年貶值3成
代理指，是次單位成交呎價創屋苑歷史新低。若參考同類單位成交，則要追朔至去年6月，一伙同類低層A室單位以500萬元沽出，面積間隔相同，折合呎價21,459元。即是次單位呎價較1年前再回落27%。
原業主於2017年以518萬元買入作自住，持貨8年轉手，帳面蝕讓158萬元離場，單位期内貶值約31%。
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