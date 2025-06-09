英皇9288萬連租約沽西環維港峰基座商舖　買家料享租金回報4.7厘

英皇國際（0163）或相關人士再沽貨，新近以9,288萬元連租約沽出西環住宅維港峰基座多個商舖，涉及租金近37萬元，料買家租金回報約4.7厘。



維港峰基座商舖9288萬連租約沽

據資料指，是次成交為西環住宅維港峰基座商舖，涉及為地下1至3號舖，建築面積約8,182平方呎，曾在2022年以2.4億元叫價放售，至去年低劈價至1.5億元求售，最終累劈1.47億元或逾6成，至以9,288萬元連租約沽出，呎價11,352元。至於新買家以李暖昇（基金）有限公司名義買入。

目前由工銀亞洲、食肆承租 月租近37萬

據知，維港峰由英皇國際（0163）發展，當中基座舖位由該公司或相關人士持有，目前舖位分別由多個租戶承租，當中包括工銀亞洲、食肆等，月租合共36.55萬元，以是次成交價計，料租金回報約4.7厘。

西環維港峰基座商舖，由工銀亞洲、食肆承租，月租近37萬元。

16個月沽三伙西營盤工廈套現2.4億

而事實上，英皇近年多次放售非核心物業，包括在2024年1月至2025年5月期間累沽三個西營盤香港工業大廈物業，涉及地下A及B號連兩個車位、17樓全層，以及低層H室，吸金近2.4億元。