鄧成波家族太子舊樓逾9成業權淪銀主盤　叫價9000萬較買入價跌6成

舖王鄧成波家族再有旗下物業淪為銀主盤。世邦魏理仕指，獲銀主委托出售太子大南街39至43號舊樓逾九成業權，意向價為約9,000萬元，呎價約8,870元，較買入價近2.19億元大跌近六成。物業截標日期為7月21日。



意向價9000萬 可重建成2.6萬呎商住項目

世邦魏理仕指，物業地盤面積約2,895平方呎，樓高六層，地下為餐廳，樓上則為學生宿舍，全數租出。總面積約為 10,142平方呎，由於坐落在住宅（甲類）地帶，若以地積比率9倍作重建發展，可建一幢總樓面約2.6萬平方呎商住項目。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事莫偉豪指，隨著物業市場調整，投資者在這類項目作大量投資，全幢舊樓買賣方面2024年錄得14宗成交，今年首五個月已錄得11宗。大部份會翻新成學生宿舍提供穩定收租回報。

太子大南街39至43號舊樓。

鄧成波家族斥資近2.19億購入

資料顯示，上述物業由「舖王」鄧成波家族先後斥資近2.19億元購入逾九成業權，不過由於一個地舖及一個住宅單位未能成功購入，曾在2021年初向土地審裁處申請強拍，當時市場估值逾1.27億元。換言之，以是次意向價計，物業跌價59%。