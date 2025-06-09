3名內地生2.3萬月租大埔嵐山三房套　同類單位租金4個月升一成半

租務旺季重臨，市場出現不少內地學生租樓個案。最新大埔嵐山一伙三房套單位，獲3名內地碩士生合租，並預繳一年租金共27.6萬元，平均月租2.3萬元。參考同類單位在4個月前的租務淡季以2萬元租出，反映單位一步入旺季即租貴一成半。



3名內地生合租、預繳一年租金共27.6萬

中原地產分行高級分行經理鄭志遠表示，是次租賃成交為大埔嵐山9座中層C室，實用面積850平方呎，屬三房套間隔，單位最初以2.4萬元叫價放租，經議價獲減1,000元，以每月2.3萬元租出，呎租約27.1元。

至於，新租客3名內地碩士生，為方便上學，加上見屋苑環境舒適，單位間隔合用，即以先付一年租金即27.6萬元，合租單位自住。

大埔嵐山。（資料圖片／羅君豪攝）

同類單位呎租較4個月前淡季升逾一成

參考同類單位租賃成交為9座中層C室，實用面積相同，於2025年2月租務淡季以2萬元租出，呎租為24元，反映同類單位一步入租賃旺季即上升15%。

據悉，業主於2021年以895萬元購入單位，以是次租金計，料單位回報為約3.1厘。