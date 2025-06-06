英皇終止出售屯門新都商場停車位　涉資9280萬、退還所有訂金

英皇國際（0163）公佈，終止向大興管理有限公司以9,280萬元出售屯門屯利街2號新都商場1樓及2樓的110個停車位及71個單車存放位，同時退還所有訂金及雙方均無權向對方提出任何索賠。



據資料指，是次交易大興管理需在簽署買賣協議之前支付400萬元按金，並在簽署買賣協議時再支付528萬元按金，並在2025年6月2日或之前於完成時支付尾數8,352萬元。

終止交易退還所有訂金

不過是次終止交易，英皇表示經友好磋商並考慮與出售事項情況後，雙方同2025年6月5日起終止買賣協議，同時相互免除各自在買賣協議的義務、職責及責任，而買賣協議不再具有任何效力，雙方均無權向對方提出任何索賠。

又續指，終止交易會退還所有訂金，又認為終止出售不會對業務運營及財務狀況產生重大不利影響。

英皇戲院（屯門新都商場）