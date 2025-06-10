荃灣中心原則一房「意頭價」283.8萬沽　上手一個原因決定賺少啲

二手市場活躍，荃灣中心有原則一房以283.8萬元沽出，呎價8,626元。至於原業主因見新買家準備結婚，所以願意減價14.2萬元至「意頭價」沽出。



美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心15座低層D室，實用面積329平方呎，屬原則一房間隔。單位最初以298萬元放盤，終減價14.2萬元至283.8萬元沽出，呎價約8,626元。

據知，新買家因有意買樓用作新婚安樂窩，其母親在參觀上址後對單位及其周邊環境十分滿意，經了解後發現支付三成首期後月供僅7,146元，故即時聯絡兒子睇樓及落訂。

↓↓荃灣中心15座低層D室↓↓

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原業主見新買家新婚自住、減價至「意頭價」易手

而原業主早前已搬回內地居住，得知買家購入單位作新婚用途後，願意略為減價至「意頭價」及即時回港處理交易。

持貨19年帳面升5.5倍

據知，原業主於2004年以73萬元買入，於2006年作價43.4萬元內部轉讓，持貨約21年，是次轉手帳面獲利210.8萬元，單位升值約2.9倍。鍾家豪指，因利率近日不斷回落，「供平過租」已不斷出現，激活荃景圍睇樓量、荃景圍一帶本月暫錄約10宗成交。