黃竹坑滶晨累收近2500票　超額認購近16倍

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，該盤累收近2,500票，按首兩張價單151伙數計，超額認購近16倍。



24小時內上載銷售安排

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，最快24小時內上載銷售安排，並於周內首輪價單發售。項目6日累沽出29伙，合共套現逾15.7億元，每伙平均成交價逾5,430萬元，平均呎價近3.9萬元，共錄5組大手富豪客。

滶晨連續七日截標 , 成功標售35伙，合共套現逾18億元， 每伙平均成交價逾5,000萬元，平均呎價逾38,000元，共錄5組大手富豪客。

新世界發展營業及市務部總監何家欣（左）

↓↓第1A座39樓B單位↓↓

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2021年擊敗5間發展商投得 補地價金額逾64億

港島南岸第五期可建樓面約63.6萬平方呎，地皮最多提供不多於1,050伙住宅單位。新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497），以及麗新發展（0488）合組之財團，於2021年1月擊敗其餘5間發展商想港鐵投得地皮，當時市場估計項目每平方呎樓面地價最高約1.8萬元，估值達約114.5億元。地皮投得後財團仍需支付補地價，當時補地價金額逾64億元，每呎補價為10,119元，分紅比例為25%。

項目設447伙

項目提供447伙單位，由1A及1B兩座大樓組成，其中1A座標準樓層最多5伙，1B座標準樓層最多6伙。戶型涵蓋兩房至五房，項目亦另設9伙複式特色戶。單位實用面積408至3,120平方呎，當中兩房涉266伙；三房涉112伙；四房涉67伙；五房涉2伙。