地產代理平執殘裝屯門居屋　裝修後7個月炒貴四成　只需交100蚊稅

二手交投量持續上升，市場連錄短炒獲利個案。屯門居屋兆邦苑一伙兩房單位最新以320萬元已補地價沽出，呎價約8,533元。原業主僅持貨7個月，帳面快速獲利95萬元離場，期内大幅炒貴超過4成，屬近期短炒升幅最高的個案。



市場消息透露，該單位為兆邦苑低層9室，實用面積375平方呎，屬兩房間隔。原業主最初叫價330萬元已補地價放盤，其後獲新買家洽詢，最終經雙方議價後以320萬元易手，折合呎價約8,533元。

地產代理買入後全屋翻新、7個月炒貴42%

代理透露，原業主為地產代理，因看好單位升值潛力，去年以較低水的造價買入單位。而當時單位的内部裝修非常殘舊，因此其亦花費了一筆將全屋重新翻新後才推出放售。

原業主於去年10月以225萬元已補地價購入單位，持貨僅7個月，是次轉手帳面獲利95萬元，短時間内大幅升值42%。由於單位樓價低於400萬元，印花稅只需繳付100元，不過若扣除代理佣金及裝修費後估計實際獲利較少。

屯門居屋兆邦苑位於屯門田景路38號，設1座樓，1991年入伙。