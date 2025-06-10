宏安、趙朗屯門THE PARKVILLE商舖6000萬沽　拆售近3年料平手離場

由宏安地產（1243）、長實「樓神」趙國雄的兒子趙朗買入的屯門THE PARKVILLE天生樓基座商舖，拆售近3年，最終以6,000萬元沽出最後一組舖位，成交價較去年叫價低逾四成，拆售近3年扣除使費或要蝕讓離場。



市場消息指，是次成交為屯門鄉事會路88號THE PARKVILLE天生樓商場1樓全層連獨立入口，物業面積約10,602平方呎，該物業去年以1.08億元叫價放售，經議價4,800萬元或44.4%後，終以約6,000萬元沽出，呎價約5,659元。

據知，該舖目前由連鎖健身室「24/7 Fitness」承租，月租為38萬元，料新買家租金回報為7.6厘。

該舖目前由連鎖健身室「24/7 Fitness」承租。

宏安夥趙朗作價3億向新世界買入

天生樓一籃子商舖原由新世界發展（0017）持有，於2021年3月由宏安地產（1243）等夥長實「樓神」趙國雄的兒子、資深投資者趙朗以作價3億元買入，總樓面13,858平方呎計，成交呎價約21,648元，一年後把整個基座分拆成13個地舖以及1樓全層出售，當時叫價由1,520萬元起。

料扣使費或要蝕讓離場

項目拆售近3年最終沽清合共套現近3.09億元，以成交價計帳面近乎平手，惟扣除佣金及印花稅等基本開支後，料需蝕讓離場。