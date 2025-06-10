移民業主732萬沽元朗Grand Yoho　持貨一年輸6萬、蝕埋全屋裝修費

移民潮持續，部分業主不惜蝕讓加快放售單位套現。元朗Grand Yoho一伙兩房單位最新以732萬元沽出，呎價14,582元。原業主因即將移民，持貨僅1年多帳面蝕讓6萬元沽貨，單位貶值0.8%，連裝修費計算估計實際蝕讓更多。



美聯物業助理區域經理張國成表示，上述單位為Grand Yoho 1座高層B室，實用面積502平方呎，兩房間隔。

據悉，原業主因即將移民，將單位叫價743萬元推出放售。新買家為區内上車客，睇樓後因鍾情單位裝修，最終議價以732萬元承接，累減11萬元，折合呎價14,582元。

↓↓Grand Yoho1座高層B室↓↓

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買入後全屋裝修、持貨1年帳蝕6萬

代理指，雖然單位樓齡算新，而且發展商當年有為單位附送基本裝修，但原業主買入時仍將全屋重新裝修，所以圖片可見單位裝修極度新净。

原業主於去年3月以738萬元買入單位，持貨一年多，是次轉手帳面輕微蝕讓6萬元，單位期内貶值0.8%。不過若扣除使費及裝修費等估計實際蝕讓更多。