新蒲崗東傲高層戶726萬連租約沽　貿發局副總裁劉會平入市投資

由莎莎太子爺郭浩泉等人組成的房地產基金麒豐資本，旗下新蒲崗全新活化工廈東傲一伙高層逾1,700平方呎單位以726.52萬元連租約沽出。據知，新買家為香港貿發局副總裁劉會平，有意作長線投資，料租金回報為4厘。



香港貿發局副總裁劉會平斥逾726萬入市

中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，是次成交為26樓12室，面積約1,772平方呎，以連租約形式出售，成交價約726.52萬元，折合呎價約4,100元，租金回報為4厘。至於新買家為香港貿發局副總裁劉會平，有意購入作長線投資之用。

據了解，該單位26樓全層於樓市高峰期時曾獲買家以約1.3億元購入，折合呎價約10,930元，惟其後撻訂收場，若按當時呎價與目前成交價相比，呎價大跌62%。

香港貿發局副總裁劉會平。

另外，該廈6樓06室則獲經營保發建築、香港防水業聯會會長凌國良以1,454萬元連一個私家車位買入先收租後自用，該單位面積約3,254平方呎，呎價4,468元。此外另一宗成交單位為1樓B室，內地廠家銘可達集團或相關人士以約1,135萬元買一伙面積約2,703平方呎單位，呎價約4,200元。

東傲樓高24層提供193個單位

東傲由麒豐資本與傅老榕家族旗下廣興置業集團合作發展，各佔項目一半業權。大廈位於七寶街1號，樓高24層，提供193個單位，可銷售樓面約28萬平方呎，單位面積由700至2,900平方呎不等，而全層樓面則由1萬至1.5萬平方呎。