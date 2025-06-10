九龍城文曜推10伙招租涉兩至三房　呎租44元起　或推更多單位收租

建灝地產旗下九龍城住宅翻新項目文曜，推出首批10個單位，戶型包括兩房至三房戶，當中兩房戶實用面積650至651平方呎，呎租54元起。三房實用面積904平方呎，呎租44元起。當中管理費、差餉及地租亦包括在內，另外首階段將部分車位劃分給三房租戶優先租用。



建灝鄭智荣：市場今年將有兩次減息可能

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，近月本港樓市漸趨活躍，市場錄得不少住宅成交，反映市場資金繼續流入住宅市場。集團認爲市場今年將有兩次減息可能，料息口有機會繼續向下調整，樓市會持續向好。

不排除推更多單位收租

同時，宣布延長「限時限量3房置業優惠」優惠期至本月底。項目會以租售並行的靈活策略推出市場，集團預計首批10伙出租單位會迅速被市場吸納，不排除未來會推出更多單位作收租用途。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣。

兩房單位闊落 觀望九龍塘一帶

是次推出的兩房B單位，爲兩房一套連儲物室間隔。單位全屋採用木地板，客廳亦寬敞，連接露台，設摺疊式趟門採光充足，可觀望九龍塘一帶遠景。

廚房爲L型工作檯面，並配有大型窗面。主人套房設計寬敞可三邊落床；而另外的房間亦可擺放睡床、衣櫃及書桌。

建灝九龍城文曜。（梁鵬威攝）

三房兩套擁超長客飯廳

C單位爲為三房兩套連儲物室間隔，其特色爲超長客飯廳開則間隔實用，並與露台連接，望九龍塘景觀。 寢區則設有三個睡房，房間亦面積寬廣空間實用。廚房採用梗廚設計，配有特長的L形工作檯面，並設有大窗各單位套廁均配備大型浴缸。