九華徑燒烤場原址擬建7052伙　分4期14幢住宅　較舊方案增逾千伙

遠東酒店（0037）2022年1月份曾向就城規會申請重建九華俓燒烤場原址及比鄰一帶的「綜合發展區」用地，向城規會申請重建，並獲批建5,973伙，最新遠東酒店再就相關用地申請放寬密度發展大型私人屋苑，擬建7,052伙，較兩年前獲批方案大增逾千伙或近2成。



擬建14幢住宅料提供7052伙

據城規會資料，上述地點為九華徑測量約份第4約多個地段及毗連政府土地，地盤面積約52萬平方呎，申請人為遠東酒店旗下荔園遊樂花園有限公司。

是次申請擬建14幢樓高40層住宅，料可提供7,052伙，以及1幢樓高2層用作零售或社福設施用途的項目，項目總樓面面積約347.7萬平方呎。所以新申請要求增加總地積比率由5倍增至6.5倍、建築物高度限制由120米增至147.6米。

分4期發展 1A及1B期料涉3457伙

據資料指，項目將分4期發展，其中1A及1B期用地涉及前無牌燒烤場及，大部分土地由發展商所持有土地，當中1A及1B期分別提供1,981伙及1,476伙，即合共3,457伙，預計於2032年落成。

其餘兩期涉及為第A及B期，涵蓋九華徑舊村及九華徑新村等用地，業權屬政府地及第三方業權人士，各提供1,158伙及2,437伙，即合共3,595伙。