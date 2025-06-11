啟德MIAMI QUAY II 率先招標推低座特色戶 擬本月開售
撰文：李明珠
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由會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德現樓MIAMI QUAY II，今日（11日）首度開放現樓示範單位，並將於短期內開放予公眾參觀。項目部署率先以招標形式推出低座的特色單位，最快本月開售。
部署月內招標賣低座特色戶
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目分為3座大樓，分別為第5、6座的高座及第8座低座大樓。當中低座僅設25伙單位，戶型涵蓋一房至兩房連儲物室，設天台及平台特色戶。由於低座單位供應稀少，因此部署將率先以招標形式推出低座的特色單位，最快本月開售。
另外，項目同系Miami quay I 推售至今累售142伙，共套現17.5億元，而本月暫沽2伙，當中包括1座11樓C室，屬兩房間隔，成交價1,220萬元，呎價25,115元。
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