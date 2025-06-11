大埔天賦海灣豪宅2200萬沽　銀主狠劈千萬賤賣　樓價13年蒸發四成

銀主盤存量高企，銀主傾向為單位提供更大的折讓以加快沽貨。大埔天賦海灣一伙銀主五房單位最新劈價以2,200萬元沽出，呎價約11,139元。原業主早於2012年買入單位，其後遭銀主沒收單位，現成交價帳面大幅蝕讓1,302萬元，蝕幅高近4成。



市場消息表示，該單位為天賦海灣9座中層A室，實用面積1,975平方呎，屬五房間隔。單位於去年6月淪為銀主盤，財務公司當時叫價3,200萬元放盤，惟一直未獲承接。

原叫價3200萬、銀主財務公司主動減價

直至銀主上月主動減價至2,500萬元作招徠，陸續獲新買家洽詢，最終於近日再度減價300萬元，以2,200萬元成功轉手，折合呎價約11,139元；即單位放盤一年累計劈價1,000萬元才獲承接。

參考屋苑近期二手成交，單位之間的呎價水平差異較大，上月屋苑共錄得5宗成交，呎價由10,414元至14,139元不等。

↓↓天賦海灣9座中層A室↓↓

多次抵押單位淪銀主、單位13年樓價蒸發37%

原業主為内地客，早於2012年以約3,502萬元購入單位，其後於2018年開始多次向不同財務公司抵押單位借貸，但其後因無法償還貸款，直至去年6月遭財務公司沒收單位。單位最新成交價較當年買入價帳面蝕讓1,302萬元，樓價於13年間大幅蒸發37%。

原業主當年連購2伙、另一單位同遭銀主蝕讓放售

據悉，原業主當年其實連購天賦海灣2伙單位，而另一伙單位亦同時淪爲銀主盤。該單位為9座中層B室，目前銀主叫價2,300萬元求售，售價較2012年的買入價2,827萬元，低出約527萬元或18.6%。

大埔天賦海灣（梁鵬威攝）