買家曝光！嘉峰國際貨運前股東6億購Mount Nicholson、呎價14.4萬

豪宅市場有價有市，位於山頂的超級豪宅Mount Nicholson第二期頂層特色大宅Penthouse B，在上月底以6.09億元沽出，成交呎價14.4萬元，當時呎價創項目及亞洲分層住宅新高。新買家當時以公司名買入，背後股東及董事屬嘉峰國際貨運前股東謝燕妮。



買家為前物流公司股東謝燕妮

據資料指，第二期B座頂層Penthouse B，實用面積4,217平方呎，屬四房四套連儲物室間隔，連3,112平方呎天台，設私人升降機大堂，以6.09億元沽出，呎價14.4萬元。

新買家為以「桑德爾有限公司」公司名入市，其股東及董事為謝燕妮（TSE, YIN NI），曾為嘉峰國際貨運其中一名主要股東，在2022年以59.24億元向當時的嘉里物流（現稱KLN Logistics Group Limited，0636 ）出售39%股權。

呎價突破亞洲分層住宅紀錄

是次單位呎價創項目推售以來的新高，同時亦破亞洲分層住宅呎價紀錄的新高。參考對上一個亞洲分層住宅呎價最高紀錄，為同屋苑的D座16樓D室，實用面積4,544平方呎，成交價6.4億元，當時呎價為14.08萬元。即是次單位呎價較紀錄高出約4,000元或3%。

3年前起開始出現二手蝕讓或登記個案

不過MOUNT NICHOLSON 近年開始出現二手蝕讓個案，最近2025年MOUNT NICHOLSON D座低層戶，實用面積4,596平方呎，採四房四套設計，以2.975億元沽出，成交呎價約64,730元。惟持貨8年帳面貶值1.437億元或32.6%。

另在2023年2月份，MOUNT NICHOLSON D座中層分層戶，實用面積4,596平方呎，採四房四套設計，以3.9億元沽出，成交呎價約84,856元。惟持貨4年帳面貶值1.3899億元或26%。

此外，由香江集團董事長劉志強之女兒劉楸妍持有的Mount Nicholson 16樓C室，在2022年12月以5億元登記易手，較2021年11月買入價約5.6億元，一年間帳面貶值約6,000萬元。不過當時有代理消息指，上述單位過去未曾在市場放售，不排除業主自行沽出單位，或涉內部轉讓。

貴為亞洲樓王、名人業主雲集

Mount Nicholson貴為「亞洲樓王」，目前仍是全亞洲分層戶呎價最貴的屋苑。而屋苑的業主位位非富則貴，包括賭王四太梁安琪、大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻等。