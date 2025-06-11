收租客692萬平接元朗YOHO MIDTOWN蝕讓盤　料享回租3.3厘｜多圖

樓價仍處於低位，部分投資者積極入市撈底。元朗YOHO MIDTOWN一伙三房單位最新以692萬元沽出，呎價11,993元。原業主於4年前買入單位，帳面蝕讓226萬元離場，單位貶值兩成半。



美聯物業區域經理翟安暉表示，該單位為YOHO MIDTOWN 3座低層F室，實用面積577平方呎，三房間隔。原業主近日叫價700萬元放盤，獲新買家洽詢。據悉，新買家為長綫投資者，打算購入單位作收租，最終議價以692萬元承接，減價8萬元，折合呎價11,993元。

↓↓YOHO MIDTOWN 3座低層F室↓↓

市值月租約1.9萬、預計租金回報3.3厘

代理表示，雖然單位位處低層，但裝修保養企理，目前市值月租約1.9萬至1.95萬元，預計租金回報率約3.3厘至3.4厘。

2021年買入價918萬、貶值25%

原業主於2021年7月以918萬元購入單位，持貨4年，是次沽貨帳面蝕讓226萬元，單位期内貶值25%。