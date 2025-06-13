環宇海灣兩房銀主盤685萬沽　不足一周吸逾10枱客、終搶高60萬

荃灣環宇海灣有兩房連梗廚銀主盤單位新近以684.86萬元沽出，呎價13,948元。有區內代理指，該銀主盤單位放盤不足一星期，曾吸逾10組準買家競投，最終搶高逾60萬元。更有失落銀主盤的買家更轉買「同一柱」中層單位自用。



銀主放盤不足一星期 搶高近一成

中原地產分行首席分區營業經理丘漢偉表示，是次成交為荃灣環宇海灣3座高層B室銀主盤，實用面積491平方呎，屬兩房梗廚間隔，高層開揚，享少海景。

銀主最初以624萬元叫價放盤。單位曾吸逾10組準買家出價競投，放盤不足一星期，搶高60.86萬元或9.7%，最終以684.86萬元沽出，呎價13,948元，該單位在2014年以545.3萬元沽出，11年間升值139.56萬元或約26%。

↓↓環宇海灣3座高層B室銀主盤↓↓

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荃灣環宇海灣。（後排）

有買家失落銀主盤 680萬轉買同一柱中層單位

丘漢偉表示，其中一位曾因未出價競投但未能成功入市買家，翌日決定轉購「同一柱」但低20層的中層B室自用，單位實用面積及間隔與上述銀主盤相同，原業主開價700萬元，最終以680萬元沽出，呎價13,849元。

至於，該中層B單位業主亦在2014年以509.4萬元一手買入，拎貨11年轉手，帳面升值170.6萬元或33.5%。