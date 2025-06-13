黃竹坑滶晨明首輪價單賣138伙　截收逾4500票、超購近32倍

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，將於明日（14日）首輪價單發售138伙單位，項目今天下午2時截票，截收逾4,500票，以首輪價單賣138伙計，超額認購近32倍。



首輪發售138伙 入場費850.3萬

周六首輪價單發售138伙單位，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積455至1,261平方呎。單位定價1,062.9萬至4,655.9萬元，呎價23,360至36,922元，折實售價850.3萬至3,724.7萬元，折實呎價18,688元至29,538元。

另外，項目亦將於同日推出19伙單位進行招標，當中9伙為兩房平台特色戶，2伙為三房戶型，8伙為四房。

黃竹坑港島南岸第5A期滶晨。

首輪價單發售於早上9點開始

周六首輪價單發售於早上9點開始，買家將會份X、S、A、B 四個組別揀樓，當中最優先揀樓的X組買家為項目招標買家提名所得，其次為S組，買家需購買指定2伙單位或任意3伙，最多可購買8伙單位。