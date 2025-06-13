恒地中環新海濱商業地王首錄預租　美資簡街資本落戶、月租3000萬

港島核心寫字樓出現重大租務個案。恒基地產（0012）中環新海濱三號用地的第一期錄得首宗租務個案，獲美資投資管理公司簡街資本（Jane Street Asia Limited）預租22.3萬平方呎的樓面，每呎租金137元。



以上述數字計算，相關租務涉及月租高達3,055萬元。發展商指此項租務交易創下中環核心商業區數十年來最大宗單一辦公室租賃紀錄 。



涉及22.3萬呎、呎租137元 預計月租逾3000萬

恒基地產宣佈，其全資附屬公司國基發展有限公司作為業主，於6月13日與一名獨立第三方租戶就租賃位於中環新海濱三號用地的第一期在建辦公室大樓及附屬面積，其樓面面積約223,437平方呎，佔第一期該類可出租樓面的 70%，簽訂一份同意訂立租約的協議。

相關樓面將於2027年初交付Jane Street使用

上述租用樓面涉及項目第一期的六層樓面，佔第一期辦公室大樓及附屬樓面面積逾70%，該物業預計在2027年初交付Jane Street 使用 。

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恒地李家誠：証明香港具有全球競爭力

恒基地產主席李家誠表示，非常歡迎Jane Street成為中環新海濱旗艦項目的首個租戶。Jane Street的進駐充分証明香港乃具有全球競爭力的國際金融中心。

該物業租金面價約為每月呎租137元（不包括管理費、空調費、政府差餉及其他服務費及支出）。該物業將於2027年交付予租戶以作裝修。租賃年期為5年，自2028年1月1日起生效。租戶有權選擇續租4年，續租期期間的租金將按續租時的當時市場租值釐定。

恒地指，新租戶為量化交易與投資管理公司簡街資本（Jane Street Asia Limited）。

上述中環新海濱三號用地將分兩期發展成為總樓面面積達160萬平方呎之綜合用途項目，另有逾30萬平方呎綠化休憩空間供公眾使用，預計第一期於2026年第四季建成，第二期於2032年第四季建成。

四叔李兆基與長子李家傑（右）、二子李家誠（左）。（資料圖片）

中環新海濱三號用地。（城規會文件截圖）

中環新海濱三號用地。（城規會文件截圖）