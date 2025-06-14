大時代已來臨　別人恐懼不貪婪　如何演繹人棄我取的投資智慧？

股神巴菲特的投資智慧不容置疑，他有一句名言：「別人恐懼我貪婪，別人貪婪我恐懼！」幾乎人人都知道。這種獨特的逆向思維，使他能夠在別人忽視或恐懼時，找到被低估的投資機會，從而獲取比常人更多的利潤空間。雖然這句名言大家都懂，但為何總是做不到？那是因為世上絕大多數人都是平凡人，而巴菲特是不平凡的人，因此大多數人只能做到別人恐懼我恐懼，做不到別人恐懼我貪婪。就如：股市跌至16,000點的時候，市場就出現不少跌至12,000點的預測；樓價跌了3成有多，市場便有大跌7成的言論。總之投資市場，總是人云亦云。



想一夜成名其實不難，只要「語不驚人死不休」便可做到，我敢說樓價暴跌7成的網上視頻，一定排在瀏覽量最高的三甲之列。可是這種非理性唱跌樓市的論調，與股神的人棄我取方式背道而馳，顯然只是一種情緒宣洩而已，沒有投資智慧可言。筆者認為，世人很難學到股神的「別人恐懼我貪婪」，可先學在別人恐懼時不恐懼，也不貪婪，也就是說在別人都很悲觀的時候，不要跟著悲觀；在別人都很樂觀自滿之時，也別過於貪求無度，不知滿足。比如：股市從16,000點升到今天24,000點，升幅已相當不俗，如有適當利潤可考慮止賺離場，別理會評論指今年年底會升至30,000點；此外，目前市場拆息明顯下降，樓價也許會止跌回升，但也可能只是出現短期反彈，大家不要過於樂觀，別讓勝利沖昏頭腦。

從2019年香港發生社會動亂，到2020年新冠疫情爆發，加上受到中美貿易戰和地緣政治因素影響，香港經濟經歷6年的嚴重衝擊，股市樓市均已跌到谷底。可以形容最壞的時間已經過去，起碼股市已明顯回升，金融市場也開始復甦，IPO上市集資金額達到了全球第一。除了本欄上一篇文章提到的摩根士丹利前亞太區主席羅奇勇於承認錯誤，收回「香港玩完」言論，並形容香港從中美摩擦中獲益之外，其實，在大約2年前，香港也曾出現大量的負面報導，香港的「金融中心遺址」論充滿整個世界，到處都是唱衰香港的言論，今天想起來仍然記憶猶新，不知為何，香港的金融中心地位至今穩如泰山，卻沒有人或媒體出來公關承認錯誤。

金融地位穩固 幾點投資建議

我們正經歷一個大時代，當人們都要發展高科技如AI人工智能，開拓電動汽車、無人機和機器人巿場，甚至投資區塊鏈虛擬資產等等的時候，傳統行業自然被受忽視。幾年來零售飲食等行業嚴重受創，至今仍寒冬未過，連向來被稱為香港經濟之柱的地產業也受到冷落，樓市一直在低迷的谷底徘徊，與國際大都市的走勢恰恰相反。這個現象近期開始出現轉變，或許人棄我取的時候到了，看看大家的投資智慧吧。投資市場有人悲觀有人樂觀，各有所好各抒己見，本人有以下幾點看法願與各位分享。

首先是利率走勢，拆息大幅回落到1釐以下，如能維持一段時間，是對樓市最强而有力的支持；其次是資金投進樓市，工商舖成交急增，實力投資者「撈底」掃貨，加上新樓巿場成交異常暢旺，如能連續幾個月衝破2千宗成交，便可大大舒緩發展商資金壓力，對樓市起止跌回升作用；第三是香港銀行存款充裕，香港貨幣供應量M3創出逾19萬億元新高，代表東升西降形成，全球資金流入本港，資金需要尋找出路，當黃金到了近3,500美元歷史高位，股市也已被推高3至4成時，下一波是否也該輪到超賣的樓市呢？

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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