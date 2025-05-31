評級「穩定」增強抵抗風險能力　大國博弈全球資產和人才流入本港

正當評級機構「穆迪」將美國主權信用評級降低時，香港金融地位卻迎來了支持和信任。國際評級機構穆迪、標普與惠譽三大機構近日相繼確認香港信用評級，其中穆迪更將香港展望由「負面」上調至「穩定」，標普與惠譽也維持「AA+」與「AA-」評級及「穩定」展望。這是一件值得慶賀的事，在目前國際形勢嚴峻和經濟異常動盪的背景下，香港仍能憑藉穩健的財政實力、強大的金融韌性與獨特的制度優勢，持續鞏固國際金融中心地位。



香港人不要妄自菲薄，也無需自吹自擂，從幾家國際機構的評級看得出，東升西降的局面在進一步形成。綜合評級機構的報告，有幾點香港比較突出，首先是高效的政策機制與金融系統穩定性，能抵禦貿易摩擦與增長放緩的衝擊。其次是香港的聯繫匯率制度能有效維持貨幣穩定，即使基建開支擴大，未來兩至三年財政赤字料將低於 GDP 的 4%。還有香港能夠確認穩定的信用評級，就是認可香港經濟與金融體系抵抗風險的能力。

關稅戰破壞全球經濟 必將失敗收場

特朗普掀起全球貿易戰，對於大多數國家及地區來講，可以說是兩敗俱傷的錯誤行為，胡亂加徵關稅對世界經濟是一種破壞，最終必定失敗收場。關稅戰在國際上受到強烈反對，表面上來勢洶洶，打著美國優先旗號，其實不得人心。在美國國內就不斷被起訴，美國國際貿易法院判決特朗普政府全球關稅、報復關稅和芬太尼關稅等違法，並要求永久撤銷、停止實施。雖然特朗普政府馬上提出上訴，美國法院並暫準其繼續實施，但其近月來的囂張氣焰已嚴重受挫。

另一邊廂，特朗普打壓學術自由，禁止哈佛大學招收國際學生，甚至連所有留美學生的簽證也不想再發，想將國際學生拒之門外，尤其是中國及香港學生。這一無理行為自然受到哈佛反對，並向特朗普政府提出訴訟，未來會如何判決仍未知之數。不過，此等荒謬行徑自然也受到美國國內教育機構極力反對，事實上是美國大學招收了全世界精英學生，又賺取了巨額的學費來支援大學運營。那麼究竟是海外學生學會專業知識，然後又可能偷走美國國家機密？還是世界精英跑去美國大學讀書，既給美國學校帶來大量經費收入，又有眾多的優秀人才留美發展？

大型IPO及人才回流 帶來經濟復甦

筆者認為，經過一段時間的紛紛擾擾，最終加徵關稅這場鬧劇都會結束。特朗普以為能從中得到一些好處，其實得不償失，因為全世界對於這種「打亂章」的不確定手法都會害怕，自然也就不敢再買入美債，甚至拋售美債。這樣會引致美元的強勢逆轉，美息將持續下跌，美元的走勢開始疲弱，美國可能重啟「量化寬鬆」政策。綜合以上種種，最後得出的結果是，頂尖的優秀人才，包括高才、優才和海外留學生，將來會有一部份流入香港；另一方面，環球資金也將持續湧進香港，金融股市已率先得益，相信樓巿也將有一番作為。

香港擁有的一國兩制，在這個亂世更突出其獨特的優勢和魅力。國際調解院總部落戶香港，彰顯國際仲裁中心地位，教育事業的強勁發展態勢，以及IPO上市集資的熱潮爆發等等，都在告訴我們，世界正在經歷此消彼長，東方之珠有能力重拾昔日光輝。如美國要撤銷中國股票在美股上市地位，香港交易所隨時準備接收；如欲停止或取消留美學生簽證，港府也歡迎學生們來香港就讀。

港交所行政總裁陳翊庭日前表示，目前有逾150間企業正排隊等候在港上市，其中不少為集資額超過10億美元的大型企業。還有據外媒消息，內地網上快時尚電商SHEIN將轉跑道到香港作IPO上市集資，未來幾周內將向港交所遞交招股說明書，擬集資200至300億元，並於年內掛牌，這隻巨無霸放棄英國選擇來港上市，顯示香港擁有非凡的魅力，香港經濟將再次騰飛。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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