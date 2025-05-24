這是最好的時代,也是最壞的時代！物業市場：成也利率,敗也利率！

「世界立立亂，香港最安全！」在世界一片亂象中，香港與國家的風景這邊獨好。沒錯，如今環顧全球各地，不是受戰亂影響，便是被關稅脅迫，唯有中國不畏強權，堅持對等反制，逼得美方不得不作出讓步。對於身處和平世界的東方大國，可以形容這是一個階段性的勝利！



來看看近期香港的金融市場，大型新股排隊到港上市集資，市場反應十分熱烈。本港作為融資平台，在首次公開招股（IPO）及企業股份增發方面，今年的成績令人非常鼓舞，寧德時代H股作為全球今年以來最大宗IPO交易，使香港目前在全球IPO排名進入第二。這是最好的時代，也是最壞的時代！當工商界被貿易戰打得暈頭轉向的時候，環球資金投向了世界最安全的城市。是危是機取決於自身的處境，是好是壞都屬於我們的時代！

這邊廂，我們這些樂觀主義者相信國家，相信香港，也相信自己。看到的是各地資金繼續蜂擁而來，企業和人才不斷增長擴張，帶來的經濟效益將會慢慢浮現。而中國今年首季經濟增長高達5.4%，香港增長也達到3.1%，都屬於增長較好的國家和地區。作為國際金融中心，香港的金融板塊勢頭良好，既獲取應有的利益，也符合自身的定位，前景可謂一片光明。那麼這個優秀的產業頂住了半邊天，又能否帶挈其他行業健康穩定發展？如嚴重衰退的零售飲食業，以及地產業等等。

金融市場的蓬勃和人才政策的成功，將能夠帶動周邊配套產業升級，除了有大量的家族辦公室和各類基金的成立，也將是虛擬資產和Web3的新基地，香港更有充分條件打造成為亞洲教育之都，大量的人才來港工作、中外學生到港入讀等等，創造住宅市場大量需求，以及學生宿舍這條龐大的產業鏈。那麼在新的商機出現之下，傳統行業又能否受惠復甦？悲觀的論調仍然充斥市場，每當零售或飲食市場出現倒閉事件，媒體馬上爭先恐後報導；又如地產市場出現減價出售，網上又立刻紛紛唱衰物業市場，甚至指名道姓說這個破產那個走路，為搏更多流量，無所不用其極，真正「語不驚人死不休！」

銀主盤低價成交 樓市於谷底徘徊

這是最好的時代，也是最壞的時代！傳統行業的確到處出現商店「執笠潮」，當然也有一些新開張，總體來說應該是關閉多過開張；樓市方面，部分中小地產商和投資者因財困被銀行Call Loan，甚至出現銀主盤情況。然而相比1997年亞洲金融風暴至2003年「沙士」期間，香港出現逾萬宗銀主盤，現在的440幾宗，只是小兒科。不過，現今某些投資者的物業被銀主接管拍賣，便有大量的負面報導，雖然銀主拍賣只是個別例子，但網上卻充滿譏諷嘲笑的言論，正是一沉百踩，香港網友的質素有下降趨勢。

近日利率大幅下降，執筆當天銀行拆息（Hibor)跌至0.67%，H按息低至1.9釐，創近3年新低，對經濟和樓市帶來十分正面的信息。筆者多次強調，利率是決定樓價升跌的主要因素，受制於美聯儲強美元政策，引致香港利息長期居高不下，也導致部分借貸過度的投資者和中小企業面臨困境，苦苦支撐一段長時間後，資金鏈開始出現斷裂，有的甚至連利息都沒辦法還，才引致銀行使用收樓程序並進行拍賣。

這樣的話，市場上會產生一些超低價成交，再經過網上淡友的大肆宣揚，骨牌效應之下，樓價便愈做愈低。所謂成也利率，敗也利率，對於後市發展，筆者保持樂觀態度，相信美國很快會改變貨幣政策，大幅下調利率，甚至重啟量化寬鬆政策來支持疲弱經濟。因此，雖然樓市還在低位打底，但是利率也會在低點徘徊，樓價自然就有機會止跌回升。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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