十大屋苑周末錄10宗成交　按周回落33%

十大屋苑本周末錄得10宗成交，雖較上周末15宗減少33.3%，但已連續3周穩守雙位數水平。總結上半月，十大屋苑成交活躍，共錄得100宗成交，較上月同期79宗增加26.6%，當中有7個屋苑成交量超越上月同期表現，其中以海怡半島、黃埔花園及沙田第一城表現尤為突出，升幅超過1倍。呎價方面，十大屋苑呎價普遍呈上升趨勢，當中有6個屋苑錄得升幅，介乎2.2%至5.4%。



十大屋苑6月上半月100宗成交 按月同期升26.6%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受惠拆息持續回落，供平過租明顯，刺激樓市氣氛升溫，買家積極入市，於一二手市場尋覓平盤。本周末一手市場交投暢旺，當中黃竹坑站新盤首輪銷售錄得「一Q清枱」佳績，推高整體樓市氣氛。展望下半月，樓市將會延續旺勢，若聯儲局減息，將會為樓市進一步帶來提振，成交量將會激增。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本月上半月錄得12宗成交，較上月同期8宗增加50%，平均實用呎價約13871元，按月回落4%。本周末天氣不穩，睇樓人流減少，加上部份購買力流向新盤，太古城周末只錄得1宗成交，按周減少2宗或66.7%。成交單位為海天閣中層F室，實用面積717平方呎，三房套房間隔，以1150萬元成交，實用呎價16039元。原業主於2006年以468.8萬元買入單位，持貨約19年，賬面獲利681.2萬元，單位升值近1.5倍。

太古城。（資料圖片）

九龍區方面，新都城平盤早前已被消化，現時叫價有所提高，入場價突破500萬元，令不少買家轉投區內其它屋苑，本月將軍澳整體二手交投活躍，但新都城上半月僅錄得2宗成交，按月同期大幅回落71.4%。呎價方面，本月平均實用呎價13173元，按月上升4.2%。屋苑本周末成交「捧蛋」，市況仍然冷清。

新都城。（羅敏妍攝）

新界區方面，沙田第一城前兩月受西沙新盤開售影響，隨著項目沽清，二手睇樓量及交投陸續重拾正軌，本月上半月屋苑錄得13宗成交，較上月同期反彈1.6倍，平均實用呎價12858元，按月亦升3.1%。本周末屋苑錄得1宗成交，為44座低層F室，實用面積284平方呎，以380萬元沽出，平均實用呎價13380元。新買家為新盤向隅客，入市上址自用。

沙田第一城。（資料圖片）

嘉湖山莊交投轉趨活躍，本月上半月錄22宗買賣成交，較上月同期17宗增加29.4%，本月平均實用呎價亦上升至8046元，重上8000元水平，按月升幅2.6%。

嘉湖山莊本周末錄得3宗成交，其中分行促成景湖居8座高層E室成交，實用面積446呎，兩房間隔，望開揚市景，議價後以395萬元成交，實用呎價為8856元。買家為外區上車客，認為拆息下降有利入市，鍾情上址景觀開揚，睇樓後即時還價入市。原業主屬一手業主，於1995年11月以139.6萬元買入單位，持貨近30年，賬面賺255.4萬元，單位升值約1.8倍。