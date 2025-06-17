康城GRAND SEASONS周五賣178伙　折實均價15164元　入場費473.9萬

會德豐地產發展的將軍澳日出康城GRAND SEASONS，落實本周五（20日）推售178伙，折實平均呎價15,164元，入場費473.9萬元。當中有52伙屬全新單位，戶型涵蓋一至三房。



周五推售178伙 52伙屬全新單位

該批178伙單位，包括50伙一房連開放式廚房、89伙兩房連開放式廚房、20伙兩房連梗廚，以及19伙三房套連工作間及洗手間及梗廚單位，當中包括6個平台特色戶及2個頂層特色戶。

單位實用面積285至716平方呎， 折實售價473.9萬元至1,388萬元，折實呎價由13,989元至19,385元。

日出康城SEASONS系列。

SEASONS系累售1213伙

以折實金額計算，有47伙單位低於500萬元，137伙低於700萬元，158伙低於800萬元，全數單位低於1,400萬元，以售價計預可套現約13.6億元 ，折實市值約12億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，整個SEASONS系列開售至今累售1,213伙，套現逾75.1億元，單計今年至今累沽254伙，套現近15.5億元。