長情業主493萬沽綠楊新邨兩房 一手買入持貨42年、狂升13倍
撰文：李健民
出版：更新：
荃灣區樓市持續向好，有業主更加獲得大幅獲利。荃灣港鐵站上蓋屋苑綠楊新邨，屋苑一伙兩房單位，最近以493萬元成交，長情業主持貨長達42年，最終帳面獲利高達13倍。
新住客鍾情清幽環境
中原地產高級分區營業經理梁仲維表示，上述成交為綠楊新邨S座低層8室單位，實用面積爲475平方呎，屬兩房間隔。原業主在5月曾開價528萬元，經過商議後，最終以493萬元易手成交，平均呎價爲10,379元。
梁仲維指，該新買家爲同區的分支家庭，因鍾情於綠楊新邨的環境清淨及單位方向良好，在參觀該單位兩次後，便決定買入。原業主在1983年5月以36.2萬元一手買入該單位，持貨年份更高達42年，帳面升值達456.8萬元，單位大幅升值達13倍。
荃灣區本月錄50宗成交 麗城花園有單位升值3.6倍
梁仲維表示，綠楊新邨於本月僅錄得2宗成交，而荃灣區在上半月則錄得約50宗二手買賣成交。
根據資料，除上述屋苑外，麗城花園2期11座高層D室單位錄得區內最大升幅，該單位實用面積爲668平方呎，屬3房間隔，於6日以575萬元成交，最終呎價爲8608元，帳面升幅達364%。
荃灣中心原則一房336萬沽 持貨12年帳升35％ 一個原因賺多15萬投資者398萬執花都廣場蝕讓貨收租 兩房戶租金回報料3.6厘方便子女在港讀書及往來中港 內地客950萬平執朗城滙三房蝕讓貨收租客692萬平接元朗YOHO MIDTOWN蝕讓盤 料享回租3.3厘｜多圖二手樓蝕讓持續 大埔太湖花園兩房460萬沽 六年放帳蝕140萬