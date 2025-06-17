長情業主493萬沽綠楊新邨兩房　一手買入持貨42年、狂升13倍

荃灣區樓市持續向好，有業主更加獲得大幅獲利。荃灣港鐵站上蓋屋苑綠楊新邨，屋苑一伙兩房單位，最近以493萬元成交，長情業主持貨長達42年，最終帳面獲利高達13倍。



綠楊新邨（資料圖片）

新住客鍾情清幽環境

中原地產高級分區營業經理梁仲維表示，上述成交為綠楊新邨S座低層8室單位，實用面積爲475平方呎，屬兩房間隔。原業主在5月曾開價528萬元，經過商議後，最終以493萬元易手成交，平均呎價爲10,379元。

梁仲維指，該新買家爲同區的分支家庭，因鍾情於綠楊新邨的環境清淨及單位方向良好，在參觀該單位兩次後，便決定買入。原業主在1983年5月以36.2萬元一手買入該單位，持貨年份更高達42年，帳面升值達456.8萬元，單位大幅升值達13倍。

綠楊新邨。

荃灣區本月錄50宗成交 麗城花園有單位升值3.6倍

梁仲維表示，綠楊新邨於本月僅錄得2宗成交，而荃灣區在上半月則錄得約50宗二手買賣成交。

根據資料，除上述屋苑外，麗城花園2期11座高層D室單位錄得區內最大升幅，該單位實用面積爲668平方呎，屬3房間隔，於6日以575萬元成交，最終呎價爲8608元，帳面升幅達364%。