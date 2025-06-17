鍾情最新期數設酒店式大堂　家庭客604萬租轉買美孚新邨三房

銀行息率下降，部分買家加快入市步伐。美孚新邨一伙三房單位最新以603.8萬元沽出，呎價8,958元，略低市價2%。原業主於9年前買入單位，帳面蝕讓68萬元，單位貶值逾一成。



利嘉閣地產高級經理梁偉傑表示，美孚新邨8期百老匯街122號低層D室，實用面積674平方呎，採三房連工人房間隔，外望開揚景觀。原業主最初叫價630萬元放盤，新買家為家庭客，由於近期銀行息率下降，供平過租，於是決心由租轉買。

早前到單位睇樓後，見上址屬屋苑最新期數，剛完成維修並享酒店式大堂設計，加上單位裝修企理，遂拍板洽購。最終議價後以603.8萬元售出，折合實用面積呎價約8,958元。

持貨9年帳蝕68萬

代理指，是次單位屬略低市價成交，屋苑近期錄得約3宗同類成交，成交價由615萬至660萬元不等，即單位造價較近期同類低出2%至9%。

原業主於2016年以約671.8萬元購入單位，持貨9年轉手，帳面蝕讓68萬元，單位期内貶值約10%。