旺角Elize Park招標推售最後17伙　本周開放現樓示位及會所參觀

樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park今日（16日）宣佈項目已正式落成，將於本周首度開放現樓示範單位及住客會所予公眾參觀。項目同時以招標形式推售餘下的17伙單位，增設印花稅回贈等優惠。



樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，項目已經落成，自推出以來已累售接近7成單位，共套現超過2.5億元，當中大部分單位經已完成交付。項目目前餘下最後17伙單位，主要為高層及連平台或天台特色單位，將以招標形式推售。項目同時將於本周開放現樓示範單位及住客會所予公眾參觀。

樂風集團創辦人及主席周佩賢。

開放3個現樓單位、享開揚獅子山景觀

是次開放的3個現樓單位，當中22樓之A單位，實用面積為341平方呎，屬兩房間隔。客飯廳以長形開則，寬敞實用，連接約23平方呎露台。配以落地玻璃趟門，不單採光度高，更可望獅子山景及繁華市景。廚房屬開放式設計，特意規劃出一個獨立空間。

而項目22樓之B單位，實用面積為243平方呎，屬一房間隔。客飯廳以長形開則，地面鋪設意大利品牌木紋磚，廚房屬開放式設計，設備齊全。另外睡房與客廳同向，設有大型玻璃窗，採光度高。

而項目22樓之C單位，實用面積為326平方呎，屬兩房間隔。長型客飯廳連接露台，寬敞實用，可享開揚景觀。大廳一旁為開放式廚房，設有玻璃窗戶可遠眺中環景致。兩個睡房與大廳同向，單位之浴室配備德國名牌熱水爐。

↓↓示範單位及會所↓↓