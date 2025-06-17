何文田瑜一．天海累售582伙吸金93億　增設音響優惠價值310萬

華懋集團及港鐵（0066）合作發展的何文田瑜一．天海，今日（17日）開放兩伙三房單位讓傳媒參觀，並宣布推出總值310萬元音響限時優惠。發展商表示，項目至今累售582伙，套現約93億元。



內地客參觀人數增加佔比5成

華懋集團銷售總監封海倫表示，項目自4月開放以來錄147宗成交，套現近18.9億元，成交伙數及總成交金額創4月以來九龍區新盤之冠。當中在5月有同一買家購入1座25樓共4個單位，涉資達1.128億元，創該項目單一成交額歷史紀錄。

華懋集團銷售總監封海倫 (左） Devialet 亞太地區B2B主管Mr. Gautier Méjane (右）

對下半年樓市表現感樂觀

封海倫表示，該盤內地客參觀人數增加，佔該項目約5成，錄得不少內地高才家庭客以及投資客成交，當中不少更是即日乘坐高鐵來港參觀並即日下決定，入市步伐的速度加快。另外，鑑於息口穩定，租金上升下呈現「買平過租」的情況，封海倫表示對下半年樓市表現感樂觀。

另外，Devialet亞太地區B2B主管Gautier Méjane表示，將與華懋推出音響限時優惠，向新住客送出總值約310萬元音響套裝。