內地客「一約多伙」買何文田瑜一全層4伙、涉逾1.1億

一手市場轉活，華懋集團及港鐵 (0066) 合作發展的何文田瑜一．天海，上月底以1.128億沽出全層4伙維港景單位。據資料指，新買家為內地客，是次以「一約多伙」形式入市，涉及稅款為樓價的4.25%，即約479.4萬元。



5月底1.128億全層4伙望維港景單位

據資料指，瑜一．天海於5月底以1.128億元沽第1A座25樓全層4伙，涉及為第1A座25樓A單位、25樓B單位、25樓C單位及25樓D單位，屬2伙兩房及2伙三房間隔，實用面積由591平方呎至996平方呎，屬項目向南最前排、最靠近維港的位置，望維港海景及城市景。

（李明珠攝）

內地買家以公司名「一約多伙」買全層4伙

資料指，新買家以永和富有限公司（EVER WORLD CORPORATION LIMITED）名義入市，以當中公司董事姓徐，英文名為普通話拼音，料屬內地背景人士。值得留意的是，今次買家以「一約多伙」形式買入上述全層4伙，涉及稅款為樓價的4.25%，即約479.4萬元。

翻查資料指，「一約多伙」早在2016年11月政府修訂《印花稅條例》時出現，意思是指買家可以同一份文件購買多個單位，過去可以讓首置買家在支付最多樓價4.25%首置稅下購買多過一個單位，以避免繳付當時最多15%（2023年10月修訂為 7.5%）的印花稅，所以當時被不少投資者視為慳稅手段。