樓市衰退　何文田One Homantin三房1180萬蝕沽　貶值兩成

本港樓市持續衰退，各區出現蝕讓成交。何文田One Homantin 近日出現蝕讓個案，該屋苑一伙三房戶以1,180萬元沽出，單位帳面需蝕讓330萬元。



中原地產麥少基指出，上述成交為6座高層A室單位，實用面積681平方呎，採三房套房間隔。原業主於2017年4月以約1,510萬元購入該單位，持貨8年後以1,180萬元沽出，成交呎價17,327元，帳面需蝕讓330萬元或貶值22%

樓宇成交量小 近三年每月成交量僅個位數

翻查屋苑成交資料，One Homantin 近三年內二手成交宗數大約62宗，每月成交量約1至5宗，三年間僅錄得5宗帳面升值，其餘均爲賬面蝕讓。

去年同屋苑三房大幅貶值47%

其中7座高層A室三房單位（實用面積795平方呎）跌幅最大，於2024年以1,250萬元蝕讓離場，成交金額貶值47%。