廁所當玄關？何文田4球騎呢新裝私樓　入屋即見馬桶｜燈神

香港嘅居住空間一向出名樓價貴、住得細，喺寸金尺土嘅情況下，一眾業主同設計師要絞盡腦汁善用每一寸空間，將單位實行最大化嘅利用，引致唔少「奇則」嘅出現，燈神對於呢個情況其實都非常理解。不過最近有代理朋友介紹咗一個何文田嘅「奇則」單位比燈神睇，而呢個嘅設計就真係令人完全摸不着頭腦。



呢個「奇則」單位就係何文田私樓一個中層戶，實用面積315平方呎，兩房間隔。就咁睇代理啲放盤相，單位裝修好新淨，睇落好似無咩問題，不過出事個位就喺個廁所。據單位放盤相所見，廁所個淋浴間隔離竟然有道門同鐵閘，一開門就正對住樓層走廊同對面個單位嘅大門。

廁所直接開喺門口位、開門即見馬桶

咁咪即係話，住戶每日返屋企都要經過廁所先入到屋？風水學上講「門口見廁」係漏財格局，不利財運，所以好多私樓間隔上都會將廁所設計喺側邊，避免將廁所正對住門口。而單位呢個設計都唔係對住門口咁簡單，直頭就開喺門口位，一踏入屋已經可以安坐喺馬桶上面，喺風水上咁樣簡直就同「倒米」無分別。

即使撇除玄學角度嚟講，呢個設計本身都好唔方便，如果有家庭成員使用緊廁所嘅話，其他人咪無辦法離開屋企囉？燈神對於呢個設計真係「𢯎曬頭」，可能唯一嘅好處就係當人有三急嘅時候，可以快人一步解決呢個緊急需求掛。

客廳設有正門、原則廚房改建成現今的廁所

不過，燈神之後再認真望下先發現，其實廁所呢道門並唔係單位嘅正門，客廳位置其實仲有一道大門，相信住戶實際都係用嗰道門出入，所以並唔會出現以上提到嘅尷尬情況。

燈神好奇之下就揾返單位嘅原則出嚟研究，見到單位其實都做過唔少改動，原則的確係喺客飯廳設有正門，而單位宜家嘅廁所位置，原本應該係廚房嚟，原則嘅廚房就設有一道後門通往走廊，相信係方便逃生。最終業主裝修時就將廚房同廁所嘅位置調轉，並將原有嘅梗廚改為開放式廚房，廁所位置則保留返原有嘅後門，形成宜家所見嘅格局啦。

單位實用面積315平方呎，兩房間隔，原則廚房位置設有後門通往後樓梯。（代理圖則資料）

開放式廚房缺少消防裝備屬違規、後門鐵閘阻礙逃生

燈神始終唔係專業人士，所以決定揾資深認證驗樓師明哥評價下呢個設計。明哥睇完之後，竟然指出單位嘅改動有可能出現違規嘅情況。首先，將梗廚改裝成開放式廚房要向屋宇署入則申請，亦要有足夠的消防設備，包括煙霧感應器、消防花灑頭、耐火牆，各項消防設備均須符合要求。但圖片初步就見到廚房係缺少呢啲消防設備，有機會違反屋宇署條例。

第二，原先後門嘅設計應該係走火通道嚟，應該長期保持暢通，但宜家道門加裝咗一個鐵閘，當有火燭嘅時候其實會阻礙逃生，非常危險，咁樣亦違反咗消防條例及大廈公契。

家居保險料不會受理

即使唔講違規，設計方面，個廁所嘅淋浴間喺最接近門口位置，又無加裝幕牆擋水，所以冲涼嘅時候係有機會滲水到走廊。而且單位宜家有咁多違規同隱患，萬一之後唔好彩發生意外，家居保險亦唔會受理。

資深認證驗樓師明哥。（非是次單位）

上手業主幾年前作全屋裝修、現業主去年買入後叫價400萬放盤

燈神之後就搵一搵區內代理問一問，單位點解會設計成咁，不過代理都唔太清楚，只知道單位的上手業主係幾年前進行全屋裝修，所以先咁新浄。而現時業主則於2024年3月以接近330萬買入單位作收租，目前單位已經成功租比内地學生，每月月租約15,200元。然後近期仲將單位推出放盤，最新叫價400萬元放售，呎價約12,698元。

對於業主買入短短1年就放盤，代理話業主都無透露係咩原因，不過呢個叫價喺何文田區都算幾吸引，因爲區内好少售價咁平嘅單位，而且裝修非常新淨。

燈神又計一計數，按單位叫價計算，其實租金回報超過4.5厘，的確係唔錯嘅投資選擇。不過考慮到之後可能要重新處理裝修違規嘅部分，係咪值得入市就要再諗真啲啦。