超低息期持續逆轉大局　樓市柳暗花明又一村｜汪敦敬

近期港人才驚覺資金不斷湧入本港，其實資金不斷湧入已經持續20年，本港M3已達19萬億元以上，比1997年的2.8萬億元多了約6倍，在香港最低潮的時候包括疫情及暴動期間資金沒有間斷仍持續湧入！而19萬億元裡面有逾10萬億元是定期存款，10萬億元是甚麼概念？全港住宅借貸加起來都只是2萬億元左右，但在過去3年偏偏已經增加了大概5萬億元流入定期，原本這5萬億元很大機會在市場活動，只是被之前定期的高息吸引而變相被「凍結」。



可想而知，過去3年所謂樓價下跌並不是泡沫爆破或者經濟低潮，只是定期吸盡資金流，令銀行資金過剩而市場流動資金過缺的現象，這5萬億元近年才做定期的遊資的走向如何其實才影響大局。



近期香港資金已經泛濫過了臨界點，銀行結餘不斷增加，就算遇上寧德時代IPO大集資之下，本港仍出現銀行同業資金過剩的低息潮，息口更屢創新低去到近3年低位，市民開始感到迷惑，如果有關低息期持續市場將會絕處逢生出現變天，偏偏近期減息潮的確有持續的趨勢。中期來說，我們應該注意資金的走向及超低息期的持續性！筆者見到銀行最近為新的常態推出了兩項措施，第一項是增加按揭現金回贈，第二項是調高按揭罰息收費，這都是銀行應對低息期及資金流動有關！筆者認為本公司按揭部主管潘嘉欣分析得幾好，大家可以看一看她的陳述：

日前多家銀行調整本地樓宇按揭優惠，上調現金回贈搶客，同時又有銀行宣佈調高按揭罰息及手續費，有關消息公佈後，旋即收到不少客戶查詢新造按揭及轉按的資訊，查詢量較上月同期增加約2成。

潘氏認為，是次銀行調高按揭罰息及手續費，主要原因是避免有條件Full Paid(即一筆過付款)的客戶做部分或一次性還款。因為過往有客戶會先做按揭貸款，將資金放入定期/股票市場賺取息差，但由於目前處於低息環境，而銀行定期存款利息亦同樣下調，賺取息差較難實行，因此便會迫使資金流動，例如客人無法賺取定期利息，便會提前將按揭償還，以減低利息支出。若客人提早償還貸款，銀行便要考慮資金流向，或會放寬按揭將資金重投到市場上，所以銀行調高按揭罰息及手續費以避免有關情況。

（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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