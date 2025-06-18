西貢傲瀧兩伙特色戶9031.8萬重售　較撻訂前賣平25%至27%

有「明星屋苑」之稱、新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，新近錄兩宗撻訂重售個案，最新有大手客共擲9,031.8萬元買兩伙特色戶，較5至6年前售價賣平25%至27%。



傲瀧兩伙特色戶9031.8萬沽

是次成交為其中E座Penthouse Triplex 3，實用面積2,598平方呎，附設351平方呎平台，天台面積633平方呎，連兩個車位以4,812.4萬元沽出，實用呎價18,523元。

上述E座Penthouse Triplex 3最先於2019年以6,610.5萬沽出，惟單位其後於2025年3月初終止交易，原買家撻大訂棄購，當時買家遭殺訂10%涉約661.05萬元。

西貢清水灣傲瀧。

最新造較撻訂前賣平25%至27%

另外，該屋苑E座Garden Duplex 3，實用面積2,324平方呎，花園面積426平方呎，連兩個車位以4,219.4萬元，實用呎價18,156元。

資料顯示，E座Garden Duplex 3最先於於2020年以5,622.8萬沽出，買家選用發展商提供的「董事長 1440 付款」計劃入市，成交期長近4年，惟單位其後於2025年3月初終止交易，原買家撻大訂棄購，當時買家遭殺訂10%涉約526.68萬元。

換言之，上述兩伙單位較5至6年前售價賣平25%至27%。