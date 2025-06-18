面對騰籠換鳥現實　港人買樓收租為上策｜汪敦敬

很多人都會懷緬昔日香港的光輝，在那艱苦奮鬥的時候又怎會百分百幸福呢？以前的世界有貪污、「劏死牛」、夜晚出街不安全、醫學亦不及現在昌明、晚年生活質素怎會有現在那麼好？只是時間洗禮，令人忘了當日的徬徨，留下值得懷念的一面而己！



電影《一代宗師》的深度，並不只是武打場面，也說了60年代大時代下的香港，這貧困的年代，不少人偷渡來港，窮得只有一條命，生活和身體就是打拼明天的本錢！「一條街幾十間武館」反映了貧困年代充滿大江南北的好漢！他們都出盡渾身解數，包括教授平生絕技去求存！曾幾何時香港九七年回歸成為了很多人「限時發達的目標」！到了香港的人爭取短期發達！

另外有一批人亦希望偷渡來港參與這個發達競賽！於是香港就成為了不斷衍生人才的新陳代謝系統！社會和人體一樣，新陳代謝旺盛代表年青！新陳代謝緩慢代表老化！這世道果然是「生於憂患，死於安樂」！幸福感源於飢餓之後的溫飽，但人安定了反而幸福感就會消失！近20年的安逸主義、躺平主義、慢活主義抬頭，這些主義有其價值及道理，但港人的確同時消失了奮鬥心！

2019年之後香港受盡疫情的蹂躪，暴動亦曾經出現，香港金融中心的地位受到質疑，雖然筆者認為政府的房地產政策仍有很多應該改善之處，但是大時代之下，香港重新定位在金融中心上打拼，港府的確也有不少做得很好的地方！到了今日香港金融中心的地位，不單只股票和集資，也包括債券、虛擬貨幣產品的發展！金融中心再配合近年教育中心的成功！是對香港和大灣區合作的大西北創科中心十分有利，截稿當日，新聞報道香港競爭力彈升重返世界第三，港人身在福中完全不覺得有這麼大的轉變，可以說是罕有的「從悲觀和一片噓聲中成功！」或者對很多人來說，仍未接受成功的出現！

以上的轉變同時會衍生的就是香港在人口政策之下，本港人口由負數回復為正增長！新進入香港的「新香港人」，雖然現在仍以內地人為主，但其他國際上不同東西方的人士，他們的增加比率亦相當明顯，香港的而且確是一個大都會。

究竟樓價會不會同樣在一片悲觀和噓聲中回升？那就要看境外人口來港發展的增加是否能持續，其實筆者在20年前撰文分享大都會概念時，強調大都會本身的性質就是會帶來大遷徙！而起碼在地產和不少工種來說，新來港的人口並不是來搶我們的東西，他們只是珍惜很多港人放棄的機會而已！

筆者強調大家要留意騰籠換鳥是否現實，如果認為是，港人在現實中最好的策略，我個人認為並且自己亦正實踐和享受的策略是做「收租佬」，這樣既可以為市場增加租盤，同時亦放緩了租金的升勢，更可避免和內地更勤奮一族作正面競爭！這是筆者這個年長人士的方案，但如果你是年輕人的話，筆者認為整個大灣區都是一個機會，只要香港年輕人肯拼搏，其實機會是空前良好的，我們不要被感覺或者負面情緒影響到眼前充滿的機會啊！

（汪敦敬拍攝及提供）

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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