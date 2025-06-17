屯門NOVO LAND 3A期涉534伙　擬一至兩日內上樓書、最快月底開售

新盤市場交投暢旺，發展商亦積極推盤應市。新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 3A期今日（17日）公布最新銷售部署。發展商表示，項目共提供534伙單位，戶型涵蓋開放式至四房，項目將於未來一至兩日內上載樓書，最快月底至下月初展開銷售。



涉及534伙 未來一至兩日內上載樓書

新地代理執行董事陳漢麟表示，NOVO LAND 3A期共涉及534伙單位，當中戶型涵蓋開放式至四房，實用面積由237至1,527平方呎。當中開放式戶型佔26伙，實用面積由258至259平方呎；一房戶佔52伙，實用面積由298至306平方呎；兩房佔253伙，實用面積由380至498平方呎；三房佔148伙實用面積由544至735平方呎；四房佔26伙實用面積由862平方呎，另設29伙連平台或天台特色戶，實用面積由237至1,527平方呎。

定價參考樓盤自身條件、市價

項目將於未來一至兩日內上載樓書，將按樓盤自身條件及市價賣開售。

另外，被問及會否擔心同區屋苑劈價影響項目定價策略。陳漢麟認為NOVO LAND屬大屋苑，租金回報高，近期二手成交業主亦有獲利離場，故兩者不能同一比較。

NOVO LAND 3A期共涉及534伙單位，當中戶型涵蓋開放式至四房。

最快月底開售 料樓價溫和上升5至10%

新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND 3A期最快月底至下月初開賣，集團亦部署下半年推旗下啟德天璽天、白石角University Hill餘貨，以及天水圍YOHO WEST向公園單位。

至於後市方面，預期下半年成交量繼續保持暢旺，預計樓價溫和上升約5至10%。又認為目前按息下跌，買樓收租吸引，今期項目屬即買即住即收租。