區内客517萬買天水圍YOHO WEST兩房　一手業主7個月實賺18.5萬！

樓價持續於低位徘徊，不過部分早前以低價吸客的新盤短時間内罕見錄得升值。天水圍YOHO WEST一伙兩房單位最新以516.8萬元沽出，呎價11,745元。原業主於去年11月一手買入單位，持貨不足7個月，帳面升值33.7萬元，如扣基本使費料實際賺約18.5萬元。



祥益地產高級分行經理林家倫表示，該單位為YOHO WEST 3B座低層B8室，實用面積440平方呎，屬兩房間隔。據悉，原業主最初叫價528萬元放售，放盤不足半個月便獲區內客洽購。

由於新買家指定物色半新樓，參觀單位後鍾情單位附設裝修連傢電，毋須裝修即可入住。遂決定「即睇即買」以516.8萬入市作自住，累減11.2萬元，呎價為11,745元。

天水圍YOHO WEST。（黃祐樺攝）

扣使費一手業主7個月賺18.5萬

原業主於去年11月以483.1萬元一手買入單位，持貨不足7個月，現轉手帳面快速獲利33.7萬元，單位短時間内升值7%。如扣除包括代理佣金約5.168萬元及10萬元稅務等費用，料實際仍賺約18.5萬元。

資料顯示，屋苑於去年7月正式入伙，樓齡不足一年。至今錄得約10宗二手成交，當中不乏獲利個案。