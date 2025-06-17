黃竹坑滶晨周五次輪價單賣100伙　暫收逾4700票、超購46倍

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，今日（17日）公布最新部署，項目累沽199伙，套現逾41億元。該日前落實周五（20日）次輪以價單發售100伙，暫收逾4,700票，以價單發售100伙計，超額認購46倍。



項目暫沽199伙 周五次輪以價單發售100伙

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目暫錄32組大手豪客，約63%買家採用即供付款計劃，平均每伙售價近2,100萬元，平均成交呎價近2.9萬元。

夥美聯物業及經絡按揭轉介推按揭優惠吸客

為配合項目銷售，亦夥美聯物業及經絡按揭轉介推按揭優惠吸客，當中「置低息H按計劃」可透過按揭保險計劃，為樓價1,000萬元或以下物業提供高達9成按揭，按息H+1.3%，現金回贈1%，年期最長可至30年，另特享高存息戶口。另推「大碼高成數按揭計劃」，為樓價4,000萬元或以下物業提供高達9成按揭，按息上限低至P-2%（P=5.5%），現金回贈1%，年期最長可至30年。