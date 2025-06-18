屯門NOVO LAND 3A涉534伙、最細237呎　擬下周開價不少於107伙

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 3A期今日（18日）上載樓書涉及534伙單位，當中戶型涵蓋開放式至四房。新地代理執行董事陳漢麟表示，最快下周開價，料不少於107伙，又預告推突破性付款方式吸客。他又指，首張價單定價會貼市價，並參考過往期數成交價。至於大單位亦會以招標形式發售。



新地代理執行董事陳漢麟。

NOVO LAND 3A期涉及534伙

NOVO LAND 3A期細分兩座發展，共涉及534伙單位，當中戶型涵蓋開放式至四房，實用面積由237至1,527平方呎。第一座標準樓層一梯9伙，第二座標準樓層一梯11伙，各設三部升降機。

當中開放式戶型佔26伙，實用面積由258至259平方呎；一房戶佔52伙，實用面積由298至306平方呎；兩房戶佔253伙，實用面積由380至498平方呎；三房戶佔148伙，實用面積由544至735平方呎；四房戶佔26伙，實用面積由862平方呎，另設29伙連平台或天台特色戶，實用面積由237至1,527平方呎。

第二座標準樓層一梯11伙。

NOVO LAND 3A期共涉及534伙單位，當中戶型涵蓋開放式至四房。

最細237平方呎 屬開放式連平台間隔

當中最細面積單位為2座2樓D室，實用面積237平方呎，屬開放式間隔，單位採開放式廚房設計，外連188平方呎平台。

最大單位為2座35樓A1室，屬連天台特色戶，實用面積1527平方呎，屬四房間隔，連1093平方呎天台，以及683平方呎平台，內置樓梯上落，及設私人游泳池。

最細面積單位為2座2樓D室，實用面積237平方呎，屬開放式間隔，單位採開放式廚房設計，外連188平方呎平台。

單位採雙層中空玻璃阻隔室外熱力

發展商同日亦開放連傢俱示範單位參觀，涉及為第2座18樓A1單位，屬三房套連開放式廚房及玻璃趟門間隔，實用面積為685平方呎，外連23平方呎露台及16平方呎工作平台。單位擁有寬敞的空間布局，單位採用雙層中空低輻射鍍膜玻璃，有效阻隔室外熱力及防止室內冷氣流失。

↓↓第2座18樓A1單位↓↓

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開放式廚房連玻璃趟門設計

單位廚房以開放式廚房連玻璃趟門設計，趟門能節省空間，既可保留間隔亦提升空間感。廚房呈長方形，配備有窗戶和玻璃趟門，同時配備長型工作枱面，亦配備升降吊架及層板以及裝設基本廚房家電。

另客飯廳呈長方形設計，整體設計採用淡粉紅拼橙金色調，飯廳可放長形六人餐桌，客廳放置簡約風淺灰色布面梳化，中央擺放深淺不一的木紋橢圓造型茶几組合。

三間睡房呈橫排式設計 望同一景觀

睡房區域處於單位的另一端，連接睡房區域前走廊位置特設木製多層展示櫃，睡房區域分別設有主人睡房及兩間睡房，三間睡房呈橫排式設計，均享同向景觀。

第一間睡房設有寬闊玻璃窗戶，吸納自然光線。房間以莫蘭迪粉為主調。第二間睡房以大自然為主題，設大玻璃窗吸納自然光，牆身一面是淡莫蘭迪綠，懸掛型格電結他及發光燈飾，亦可以用以放置不同裝飾。

主人睡房位於睡房區末端，有大型玻璃窗，以原木質感為主調，而主人浴室配備完善亦設可伸縮晾衣繩、洗手盆櫃、鏡櫃及收納櫃等不同收納間隔。